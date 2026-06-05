Novo parque infantil da APAC inaugurado no Dia Mundial da Criança

A Associação Popular de Apoio à Criança (APAC), da Póvoa de Santa Iria, assinalou o Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de Junho, com a inauguração do seu novo parque infantil, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira.

O projecto representou um investimento total de 74.703,86 euros e beneficiou de um apoio financeiro municipal de 30.964,75 euros, atribuído através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). A intervenção incluiu a requalificação do recreio exterior, a reconstrução de um talude e a instalação de novos equipamentos de parque infantil, proporcionando melhores condições de segurança, lazer e desenvolvimento às crianças que frequentam a instituição.

A APAC, Instituição Particular de Solidariedade Social, desenvolve respostas nas áreas da creche familiar, creche, educação pré-escolar e Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL), acompanhando actualmente cerca de 480 utentes e contando com uma equipa de 131 trabalhadores.

A criação e melhoria de espaços de brincadeira e aprendizagem constitui uma aposta importante do município de Vila Franca de Xira na promoção do bem-estar infantil e no apoio às famílias. Este investimento, diz a câmara, reforça também o compromisso da autarquia com o movimento associativo local, reconhecendo o papel fundamental das instituições de proximidade na prestação de respostas sociais e educativas à comunidade.