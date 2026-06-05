Orçamento Participativo avança em Benavente para dar voz aos munícipes

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, o início do procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo, iniciativa que pretende reforçar a participação dos cidadãos na definição das prioridades de investimento e desenvolvimento do concelho.

O Orçamento Participativo é um instrumento de democracia participativa que permite aos munícipes apresentar propostas e escolher, através do voto, os projectos que consideram prioritários para o território. O objectivo é aproximar os cidadãos dos órgãos autárquicos e contribuir para uma gestão mais transparente, participada e ajustada às necessidades da população.

Com esta decisão, a Câmara Municipal de Benavente pretende criar condições para uma participação cívica mais activa, informada e responsável, incentivando o envolvimento da comunidade na construção de soluções que respondam às suas expectativas e contribuam para o progresso do concelho.

O documento segue agora para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.