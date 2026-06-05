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Sociedade | 05-06-2026 10:00

Orçamento Participativo avança em Benavente para dar voz aos munícipes

reuniao desenvolvimento urbano urbanismo
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A autarquia quer envolver a população na escolha de projectos prioritários para o concelho e pretende que o mecanismo possa começar a produzir efeitos já no próximo ano.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, o início do procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo, iniciativa que pretende reforçar a participação dos cidadãos na definição das prioridades de investimento e desenvolvimento do concelho.
O Orçamento Participativo é um instrumento de democracia participativa que permite aos munícipes apresentar propostas e escolher, através do voto, os projectos que consideram prioritários para o território. O objectivo é aproximar os cidadãos dos órgãos autárquicos e contribuir para uma gestão mais transparente, participada e ajustada às necessidades da população.
Com esta decisão, a Câmara Municipal de Benavente pretende criar condições para uma participação cívica mais activa, informada e responsável, incentivando o envolvimento da comunidade na construção de soluções que respondam às suas expectativas e contribuam para o progresso do concelho.
O documento segue agora para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

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