Projecto ambiental de Santarém já envolveu mais de 230 famílias

Plantar uma árvore pode parecer um gesto simples, mas em Santarém esse gesto tem ajudado a construir uma estratégia ambiental com mais de uma década. Desde 2015, o projecto municipal “Raízes da Sustentabilidade” tem desafiado famílias do concelho a plantar espécies autóctones nos seus terrenos, contribuindo para reforçar a biodiversidade, aumentar a capacidade de captura de carbono e preparar o território para os efeitos das alterações climáticas. O projecto ganhou novo impulso no Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de Junho, com a entrega de 80 árvores e arbustos autóctones a famílias aderentes. A iniciativa, cuja última edição dirigida às famílias tinha decorrido em 2018, foi relançada este ano, numa sexta edição apresentada durante as Festas de São José.

Desde o seu arranque, mais de 230 famílias aderiram ao desafio lançado pela Câmara de Santarém. O resultado traduz-se em mais de 3.000 árvores plantadas e 33 sumidouros naturais de carbono distribuídos por diferentes pontos do concelho. Para Pedro Gouveia, vereador com o pelouro do Ambiente, o relançamento do projecto demonstra “a vontade do município de continuar a mobilizar os cidadãos para uma participação activa na construção de um território mais resiliente, sustentável e preparado para os desafios climáticos do futuro”. As espécies privilegiadas foram escolhidas pela sua adaptação ao território e maior resistência às alterações climáticas. Entre elas estão o sobreiro, a azinheira, o pinheiro-manso, o carvalho-português, o lódão-bastardo, a alfarrobeira e o castanheiro. Segundo o município, estes núcleos de plantação têm contribuído para melhorar a qualidade ecológica dos espaços, reforçar a biodiversidade e aumentar a capacidade de armazenamento de carbono. “Estes espaços representam hoje pequenos laboratórios vivos de sustentabilidade e constituem um exemplo de como a participação cidadã pode gerar benefícios ambientais duradouros”, sublinha Pedro Gouveia. A evolução das plantações tem sido acompanhada pela Divisão de Ambiente da autarquia, que aponta para uma taxa de sobrevivência próxima dos 80%.

A iniciativa insere-se numa estratégia ambiental mais ampla, que está a ser consolidada através do Plano Municipal de Acção Climática. A meta da Câmara de Santarém passa por alcançar a neutralidade carbónica até 2045, antecipando em cinco anos os objectivos nacionais definidos para 2050. A par da reflorestação, o município continua a apostar na sensibilização e educação ambiental através da Casa do Ambiente, reconhecida pela Agência Portuguesa do Ambiente como Equipamento de Educação Ambiental. Entre os projectos ambientais actualmente promovidos pelo município destacam-se o GIROBIO, o Santarém Circularis, o Alviela 7.7, o Projecto Bunho e a Rota de Reabilitação de Rios. Para Pedro Gouveia, os desafios ambientais e tecnológicos exigem modelos “mais interactivos e demonstrativos”, capazes de envolver a população na construção de um concelho mais verde, sustentável e preparado para o futuro.

