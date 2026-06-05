Projecto ambiental de Santarém já envolveu mais de 230 famílias
Projecto municipal “Raízes da Sustentabilidade” foi relançado este ano e já permitiu criar 33 sumidouros de carbono, envolvendo mais de 230 famílias na plantação de espécies autóctones.
Plantar uma árvore pode parecer um gesto simples, mas em Santarém esse gesto tem ajudado a construir uma estratégia ambiental com mais de uma década. Desde 2015, o projecto municipal “Raízes da Sustentabilidade” tem desafiado famílias do concelho a plantar espécies autóctones nos seus terrenos, contribuindo para reforçar a biodiversidade, aumentar a capacidade de captura de carbono e preparar o território para os efeitos das alterações climáticas. O projecto ganhou novo impulso no Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de Junho, com a entrega de 80 árvores e arbustos autóctones a famílias aderentes. A iniciativa, cuja última edição dirigida às famílias tinha decorrido em 2018, foi relançada este ano, numa sexta edição apresentada durante as Festas de São José.
Desde o seu arranque, mais de 230 famílias aderiram ao desafio lançado pela Câmara de Santarém. O resultado traduz-se em mais de 3.000 árvores plantadas e 33 sumidouros naturais de carbono distribuídos por diferentes pontos do concelho. Para Pedro Gouveia, vereador com o pelouro do Ambiente, o relançamento do projecto demonstra “a vontade do município de continuar a mobilizar os cidadãos para uma participação activa na construção de um território mais resiliente, sustentável e preparado para os desafios climáticos do futuro”. As espécies privilegiadas foram escolhidas pela sua adaptação ao território e maior resistência às alterações climáticas. Entre elas estão o sobreiro, a azinheira, o pinheiro-manso, o carvalho-português, o lódão-bastardo, a alfarrobeira e o castanheiro. Segundo o município, estes núcleos de plantação têm contribuído para melhorar a qualidade ecológica dos espaços, reforçar a biodiversidade e aumentar a capacidade de armazenamento de carbono. “Estes espaços representam hoje pequenos laboratórios vivos de sustentabilidade e constituem um exemplo de como a participação cidadã pode gerar benefícios ambientais duradouros”, sublinha Pedro Gouveia. A evolução das plantações tem sido acompanhada pela Divisão de Ambiente da autarquia, que aponta para uma taxa de sobrevivência próxima dos 80%.
A iniciativa insere-se numa estratégia ambiental mais ampla, que está a ser consolidada através do Plano Municipal de Acção Climática. A meta da Câmara de Santarém passa por alcançar a neutralidade carbónica até 2045, antecipando em cinco anos os objectivos nacionais definidos para 2050. A par da reflorestação, o município continua a apostar na sensibilização e educação ambiental através da Casa do Ambiente, reconhecida pela Agência Portuguesa do Ambiente como Equipamento de Educação Ambiental. Entre os projectos ambientais actualmente promovidos pelo município destacam-se o GIROBIO, o Santarém Circularis, o Alviela 7.7, o Projecto Bunho e a Rota de Reabilitação de Rios. Para Pedro Gouveia, os desafios ambientais e tecnológicos exigem modelos “mais interactivos e demonstrativos”, capazes de envolver a população na construção de um concelho mais verde, sustentável e preparado para o futuro.