Transporte gratuito facilita acesso à praia fluvial do Agroal

A Câmara Municipal de Ourém vai assegurar transporte gratuito entre Formigais e a praia fluvial do Agroal, entre os dias 1 e 30 de Agosto, aos sábados, domingos e feriados, no âmbito da época balnear. O serviço será feito por um autocarro com capacidade para 25 passageiros, funcionando entre as 09h00 e as 19h00, com uma interrupção entre as 12h45 e as 14h00. A medida pretende facilitar o acesso à zona balnear, muito procurada durante o Verão, e contribuir para uma melhor gestão da circulação e estacionamento naquela área do concelho. O percurso terá paragens em Formigais, junto ao antigo edifício da junta de freguesia, em Casal de Igreja, junto à Igreja, no Parque Natureza do Agroal e na Praia Fluvial do Agroal.

A praia fluvial do Agroal é um dos espaços naturais mais emblemáticos do concelho de Ourém e da região, atraindo anualmente muitos visitantes pelas suas águas frias e pelo enquadramento paisagístico.