uma parceria com o Jornal Expresso
05/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-06-2026 21:00

Variante das Assacaias saiu do papel e deve estar pronta no final de 2026

Variante das Assacaias saiu do papel e deve estar pronta no final de 2026
FOTO – CM Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com uma extensão de 1.200 metros, a nova via rodoviária vai ligar a Estrada Nacional 365 na zona das Assacaias a Santarém, evitando o atravessamento das passagens de nível da Linha do Norte existentes na zona.

A construção da Variante das Assacaias, nos arredores de Santarém, apresenta actualmente uma taxa de execução de cerca de 40%, decorrendo dentro dos prazos previstos, informou a Câmara de Santarém. O cronograma da empreitada aponta a conclusão dos trabalhos para o final do corrente ano, representando um investimento de cerca de 2,2 milhões de euros por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal.

Com uma extensão aproximada de 1.200 metros, a nova variante vai ligar a Estrada Nacional 365 na zona das Assacaias a Santarém, evitando o atravessamento das passagens de nível da Linha do Norte existentes na zona. A obra constitui uma reivindicação antiga da população e autarcas, que finalmente saiu do papel. A futura Variante das Assacaias permitirá melhorar significativamente as condições de circulação rodoviária, reforçando a segurança, a fluidez do trânsito e a qualidade de vida das populações.

A intervenção foi visitada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pelo vereador das Obras Públicas, Pedro Gouveia, e pelos presidentes de Junta da União de Freguesias da Cidade de Santarém e de Alcanhões, Alfredo Amante e Pedro Mena Esteves, respectivamente, acompanhados por uma equipa das Infraestruturas de Portugal, liderada por Vítor Sequeira. Durante a visita, João Leite destacou a importância da intervenção, sublinhando que se trata de “um sonho com várias décadas que se tornará realidade e com relevo impacto na qualidade de vida da população”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região