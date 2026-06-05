Variante das Assacaias saiu do papel e deve estar pronta no final de 2026

Com uma extensão de 1.200 metros, a nova via rodoviária vai ligar a Estrada Nacional 365 na zona das Assacaias a Santarém, evitando o atravessamento das passagens de nível da Linha do Norte existentes na zona.

A construção da Variante das Assacaias, nos arredores de Santarém, apresenta actualmente uma taxa de execução de cerca de 40%, decorrendo dentro dos prazos previstos, informou a Câmara de Santarém. O cronograma da empreitada aponta a conclusão dos trabalhos para o final do corrente ano, representando um investimento de cerca de 2,2 milhões de euros por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal.

Com uma extensão aproximada de 1.200 metros, a nova variante vai ligar a Estrada Nacional 365 na zona das Assacaias a Santarém, evitando o atravessamento das passagens de nível da Linha do Norte existentes na zona. A obra constitui uma reivindicação antiga da população e autarcas, que finalmente saiu do papel. A futura Variante das Assacaias permitirá melhorar significativamente as condições de circulação rodoviária, reforçando a segurança, a fluidez do trânsito e a qualidade de vida das populações.

A intervenção foi visitada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pelo vereador das Obras Públicas, Pedro Gouveia, e pelos presidentes de Junta da União de Freguesias da Cidade de Santarém e de Alcanhões, Alfredo Amante e Pedro Mena Esteves, respectivamente, acompanhados por uma equipa das Infraestruturas de Portugal, liderada por Vítor Sequeira. Durante a visita, João Leite destacou a importância da intervenção, sublinhando que se trata de “um sonho com várias décadas que se tornará realidade e com relevo impacto na qualidade de vida da população”.

