Barragem do Carril volta a fechar abastecimento e expõe fragilidades antigas

O novo corte de água anunciado para a Barragem do Carril, em Tomar, para reparação de uma fuga, volta a colocar agricultores e proprietários perante um problema que tem sido recorrente. A interrupção no abastecimento através daquele aproveitamento hidroagrícola surge num território onde cada constrangimento na distribuição da água tem impacto directo em culturas e pequenos proprietários que dependem da albufeira.

A situação da Barragem do Carril vem sendo motivo de debate político em Tomar. Como O MIRANTE noticiou, em Outubro de 2025 a interrupção no fornecimento de água, então motivada pela requalificação de hidrantes, gerou críticas na reunião de câmara. O PSD, que hoje lidera a autarquia, questionou se a autarquia tinha feito pressão suficiente para evitar ou adiar o corte, enquanto o então presidente da câmara, Hugo Cristóvão, defendeu que os regantes devem organizar-se em associação, admitindo o município como parceiro, mas não como promotor único da solução. Na altura, os sociais democratas sustentavam que a câmara devia assumir maior protagonismo num equipamento considerado importante para o concelho. O executivo socialista insistia que a gestão da água deve envolver compromisso dos principais interessados, por se tratar de um recurso usado para actividade agrícola.

O problema é antigo: em 2023, O MIRANTE já dava conta de contactos sobre um eventual modelo de gestão público-privada e de preocupações com o uso descontrolado da água, numa altura em que a então presidente Anabela Freitas lembrava que a água é um bem escasso. O Aproveitamento Hidroagrícola do Carril abrange 378 hectares, cerca de 920 prédios rústicos e 613 proprietários, distribuídos por várias freguesias do concelho de Tomar.