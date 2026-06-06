Benavente afirma-se na Feira Nacional de Agricultura como concelho para visitar, investir e viver

O município de Benavente vai estar em destaque na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, com um dia dedicado ao concelho, às suas tradições ribatejanas e à promoção do território, marcado para 9 de Junho.

A participação integra a edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura, que decorre entre 6 e 14 de Junho, e pretende dar a conhecer a identidade do concelho aos milhares de visitantes esperados no certame.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, afirma que a presença na feira tem como objectivo “afirmar as valências do concelho de Benavente, desde a riqueza natural e cultural até à excelência da sua gastronomia e dos vinhos produzidos” no território, que o município pretende tornar “cada vez mais atractivo para visitar, investir e viver”.

O espaço de promoção do município vai funcionar entre as 10h00 e as 22h30, procurando apresentar aos visitantes diferentes vertentes do concelho, dos sabores tradicionais às actividades ligadas ao rio e à natureza.

A programação oficial do Dia do Município de Benavente arranca às 15h30, com uma prova de vinhos promovida pela Companhia das Lezírias. Às 17h00, serão apresentadas as novas experiências náuticas dinamizadas pela Nautispot, projecto de desportos náuticos em Santo Estêvão.

A gastronomia ganha destaque às 19h30, num momento dedicado ao Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, com um showcooking de torricado e uma degustação de cabrestos, bolo típico do concelho, numa iniciativa em parceria com a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia (ARCAS).

O dia termina com a intervenção da Comissão da Sardinha Assada de Benavente – Festa da Amizade, que, pelas 21h00, vai apresentar o programa oficial da edição de 2026, agendada para o último fim-de-semana de Junho.

Ao longo do dia, o expositor do Município de Benavente vai ainda dar a provar alguns dos produtos mais emblemáticos do concelho, entre os quais os Bolos Brancos da Barrosa, os queijos da Samopil, os enchidos artesanais do Talho Xico Lima e o doce de tomate da Globalsweet.