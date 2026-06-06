Enfermeiros directores debateram no Cartaxo desafios da gestão e qualidade dos cuidados

A ULS Lezíria acolheu na Quinta das Pratas, no Cartaxo, a Reunião Nacional de Enfermeiros Directores, iniciativa que reuniu responsáveis de enfermagem de várias instituições de saúde do país. O encontro teve como principal objectivo promover a troca de experiências, dar a conhecer projectos em curso e discutir os desafios que se colocam à gestão dos recursos humanos e à organização dos cuidados. Na sessão de abertura, Fátima Lopes, enfermeira directora da ULS Lezíria, destacou a importância destes momentos de encontro entre profissionais, sublinhando o valor da partilha e do reforço das relações entre instituições. Rui Miguel Cruz, da direcção da Associação dos Enfermeiros Directores, referiu que estas reuniões permitem discutir problemas comuns e procurar soluções ajustadas à realidade das organizações de saúde.

Em representação do município do Cartaxo, a vereadora Maria João Oliveira deu as boas-vindas aos participantes, manifestando a satisfação da autarquia por acolher uma iniciativa desta natureza. Também Ana Alexandre Calado, directora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, valorizou o trabalho conjunto entre profissionais de diferentes instituições. O presidente da Assembleia Geral da Associação dos Enfermeiros Directores, João Teles, lembrou que estas reuniões servem para divulgar projectos, experiências e respostas implementadas em diferentes contextos, permitindo que os profissionais aprendam uns com os outros. Durante o encontro foram apresentados três projectos desenvolvidos na ULS Lezíria: o “Percurso urológico integrado”, por Madalena Cruz, enfermeira gestora do Serviço de Especialidades Cirúrgicas; a metodologia ISBAR aplicada à Transição Segura de Cuidados, por Sílvia Fragoso, enfermeira gestora da Medicina 3; e projectos na área da Psiquiatria e Saúde Mental, apresentados por Carla Ferreira, enfermeira gestora daquele departamento. O programa incluiu ainda uma sessão de discussão sobre os principais desafios da gestão dos recursos humanos em enfermagem, moderada por Rui Miguel Cruz e João Teles, um almoço-convívio com a presença de Fátima Vinagre, vereadora com o pelouro da Saúde da Câmara Municipal do Cartaxo, e uma actuação de fado por Beatriz Vital, médica interna da ULS Lezíria. A reunião terminou com uma visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.