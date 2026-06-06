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Sociedade | 06-06-2026 18:00

Hospital da Luz Ribatejo deve abrir no final deste ano em Santarém

Hospital da Luz Ribatejo deve abrir no final deste ano em Santarém
Investimento de 59 milhões vai reforçar a oferta de cuidados de saúde na região - FOTO – Facebook João Teixeira Leite
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O Hospital da Luz Ribatejo deve iniciar a sua actividade em Santarém no final do corrente ano, com a abertura dos primeiros serviços de consulta, entrando em funcionamento pleno durante o primeiro trimestre de 2027.

O Hospital da Luz Ribatejo deve iniciar a sua actividade em Santarém no final do corrente ano, com a abertura dos primeiros serviços de consulta, entrando em funcionamento pleno durante o primeiro trimestre de 2027. A informação foi partilhada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que visitou recentemente as obras em curso, nas imediações do Retail Park da cidade.
Segundo os números divulgados, trata-se de um investimento de 59 milhões de euros do Grupo Luz Saúde, que prevê criar 400 postos de trabalho directos e dar resposta de saúde cerca de 500 mil pessoas, contando com quatro salas de bloco operatório. “Entre Lisboa e Porto, será o maior hospital privado, reforçando a posição de Santarém como um pólo de referência na prestação de cuidados de saúde e na atração de investimento”, considera o autarca, reforçando que “é um projecto verdadeiramente estruturante para Santarém e para toda a região”.
João Leite destaca que, com esta nova unidade de saúde, “Santarém afirmará ainda mais a sua posição como uma das poucas capitais de distrito do país com três grandes hospitais em funcionamento. E realça também a importância da complementaridade entre as respostas pública e privada na área da saúde, contribuindo para um melhor serviço às populações.

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