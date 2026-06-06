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Sociedade | 06-06-2026 10:00

Mação corre contra o tempo para abrir época balnear

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Praias fluviais do concelho abrem a 13 de Junho, depois de trabalhos intensos para reparar os danos provocados pela tempestade Kristin e pelas cheias. Carvoeiro volta a hastear Bandeira Azul, mas os passadiços da Ortiga continuam sem solução definitiva.

O concelho de Mação prepara-se para abrir a época balnear a 13 de Junho, depois de semanas de trabalhos para recuperar os estragos provocados pelas cheias e pela tempestade Kristin. O objectivo da câmara é garantir que as principais zonas de lazer estejam em condições para receber residentes e visitantes durante o Verão, apesar de ainda haver problemas por resolver, sobretudo na Ortiga. O presidente da Câmara de Mação, José Fernando Martins, explicou que os trabalhos decorrem “de forma intensa”, depois de um ano particularmente difícil para os equipamentos balneares do concelho. As praias fluviais de Cardigos e do Carvoeiro, alimentadas por ribeiras na zona norte do concelho, foram das mais afectadas pela intempérie, com queda de árvores, vedações partidas, coberturas destruídas e vários danos em estruturas de apoio.
Na Ortiga, junto ao Tejo, os problemas foram provocados sobretudo pelas cheias, que danificaram os passadiços que estavam em fase final de execução e reconstrução. A obra está agora suspensa enquanto o município avalia o que fazer. Em cima da mesa estão várias possibilidades: manter a solução prevista, cancelar a intervenção ou refazer os passadiços a uma cota mais elevada. Apesar dos constrangimentos, José Fernando Martins acredita que todos os equipamentos balneares estarão operacionais no início da época, com excepção dos passadiços da Ortiga. A praia fluvial do Carvoeiro deverá voltar a hastear a Bandeira Azul a 15 de Junho, pelo 20.º ano consecutivo, uma distinção que continua a ser um dos grandes atractivos turísticos do concelho.
Além de Cardigos, Carvoeiro e Ortiga, o município está também a preparar o parque de campismo da Ortiga, as piscinas descobertas de Mação e de Envendos, os percursos pedestres e o parque de merendas do Brejo. “Foi um ano atípico, muito difícil. Estamos aqui a arrumar a casa e a tentar levar o barco a bom porto”, disse o presidente da câmara. A época balnear é considerada essencial para a economia local, por atrair visitantes e dinamizar o comércio, a restauração e o alojamento. O município aposta ainda nos percursos da associação Rotas de Mação, nos miradouros, no património religioso, nas festas do concelho, entre 1 e 5 de Julho, e nas festividades de Verão nas aldeias. A época balnear em Mação decorre entre 13 de Junho e 13 de Setembro.

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