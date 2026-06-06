Moradores de Alpiarça exigem intervenção junto a oficina na Avenida Carlos Relvas

Vários moradores de Alpiarça têm manifestado preocupação com situações de ocupação de via pública, estacionamento indevido e deposição de resíduos associados a uma oficina de viaturas instalada na Avenida Carlos Relvas, segundo relatos recolhidos junto da população local. De acordo com uma denúncia enviada à redação de O MIRANTE, o espaço em causa é uma oficina de salvados e viaturas de leilões. “O espaço é grande, mas face ao elevado número de carros acidentados que o senhor adquire eles são depositados na via pública, ocupando as bermas da Avenida Carlos Relvas junto à oficina”, revela uma das munícipes com quem O MIRANTE falou.

Os moradores referem ainda que a situação se agrava por se tratar de uma área próxima da Escola Básica e Jardim de Infância de Alpiarça, onde o trânsito se torna intenso nos períodos de entrada e saída de alunos. Entre as preocupações apontadas está também o estacionamento de viaturas em ruas adjacentes, nomeadamente na Rua Mário João Grazina Feliciano, em alguns casos à frente de portões privados e dificultando a manobra de entrada em casa para alguns moradores. Os moradores relatam ainda um caso particular em que terá sido identificada a presença prolongada de uma viatura de reboque no mesmo local, situação que se arrasta há cerca de ano e meio.

Outra das situações referidas é a deposição de resíduos provenientes da actividade da oficina, incluindo óleos, plásticos, sistemas eléctricos, chapas, tudo isto é colocado nos contentores de lixo urbano da Rua Mário João Grazina Feliciano. Os moradores afirmam que já apresentaram queixas junto das autoridades competentes e, ainda, ao vereador municipal que detém o pelouro do trânsito e mobilidade, mas que nada foi feito.