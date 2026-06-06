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Sociedade | 06-06-2026 17:25

Morreu o professor Adelino José Cruz, ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém

Morreu o professor Adelino José Cruz, ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém
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Adelino José Ribeiro da Cruz era o militante número 100 do PSD e figura histórica do partido em Santarém, onde foi professor do ensino primário e presidente da Associação de Futebol de Santarém entre 1981 e 1985.

A Secção de Santarém do Partido Social Democrata manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento de Adelino José Ribeiro da Cruz, militante número 100 do PSD e figura histórica do partido em Santarém, onde foi professor do ensino primário e presidente da Associação de Futebol de Santarém entre 1981 e 1985.
“O Professor Cruz foi um exemplo de dedicação, lealdade e compromisso com os valores do Partido, deixando uma marca indelével na nossa comunidade política e humana. Neste momento de dor e consternação, endereçamos à sua família, amigos e a todos aqueles que com ele privaram as nossas mais sentidas condolências. A família social-democrata encontra-se de luto pela partida de um dos seus mais estimados e antigos militantes”, lê-se em publicação do partido. Também a direcção e órgãos sociais da Associação de Futebol de Santarém expressaram as mais sentidas condolências à família enlutada e amigos.
As cerimónias fúnebres realizaram-se no dia 5 de Junho na Igreja Paroquial do Campo Grande, em Lisboa, seguindo depois para o crematório do Alto de São João, onde foi cremado.

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