Sociedade | 06-06-2026 17:25
Morreu o professor Adelino José Cruz, ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém
Adelino José Ribeiro da Cruz era o militante número 100 do PSD e figura histórica do partido em Santarém, onde foi professor do ensino primário e presidente da Associação de Futebol de Santarém entre 1981 e 1985.
A Secção de Santarém do Partido Social Democrata manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento de Adelino José Ribeiro da Cruz, militante número 100 do PSD e figura histórica do partido em Santarém, onde foi professor do ensino primário e presidente da Associação de Futebol de Santarém entre 1981 e 1985.
“O Professor Cruz foi um exemplo de dedicação, lealdade e compromisso com os valores do Partido, deixando uma marca indelével na nossa comunidade política e humana. Neste momento de dor e consternação, endereçamos à sua família, amigos e a todos aqueles que com ele privaram as nossas mais sentidas condolências. A família social-democrata encontra-se de luto pela partida de um dos seus mais estimados e antigos militantes”, lê-se em publicação do partido. Também a direcção e órgãos sociais da Associação de Futebol de Santarém expressaram as mais sentidas condolências à família enlutada e amigos.
As cerimónias fúnebres realizaram-se no dia 5 de Junho na Igreja Paroquial do Campo Grande, em Lisboa, seguindo depois para o crematório do Alto de São João, onde foi cremado.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Vale Tejo
03-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região