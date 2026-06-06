Tejo Ambiente levou jogos ambientais às crianças do Médio Tejo

A Tejo Ambiente associou-se às comemorações do Dia Mundial da Criança em vários municípios do Médio Tejo, levando aos mais novos actividades educativas que transformaram a sustentabilidade ambiental em jogo, descoberta e aprendizagem. A empresa intermunicipal marcou presença no dia 31 de Maio no Jardim de Le Plessis–Trévise, em Ourém, durante a iniciativa promovida pelo município, onde dinamizou vários jogos pedagógicos destinados a sensibilizar as crianças para a importância da reciclagem, do uso eficiente da água e da adopção de comportamentos ambientalmente responsáveis.

Entre as actividades estiveram o Jogo da Glória Ambiental “Missão Recicla e Poupa Água”, o Desafio EcoAcerto, dedicado à correcta separação de resíduos, o Bowling Sustentável “Abaixo os Maus Hábitos” e o EcoPuzzle Ambiental. Através destas propostas, as crianças puderam aprender de forma prática e divertida como pequenos gestos do quotidiano podem contribuir para a protecção do ambiente. No dia 1 de Junho, a Tejo Ambiente participou em simultâneo nas celebrações organizadas pelos municípios de Tomar e Sardoal. Em Tomar, no Parque Urbano da cidade, foram dinamizados o Bowling Sustentável e o Desafio EcoAcerto. No Sardoal, as actividades decorreram no jardim da Tapada da Torre, com o EcoPuzzle Ambiental e o Jogo da Glória a desafiarem os participantes. Com estas acções, a Tejo Ambiente procurou reforçar a consciência ambiental junto das gerações mais novas, apostando em metodologias interactivas que aproximam as crianças de temas como a reciclagem, a poupança de água e a preservação dos recursos naturais.