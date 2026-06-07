Despiste de mota em Minde faz mais uma vítima mortal nas estradas do concelho de Alcanena

Um homem de 46 anos morreu no domingo, 7 de Junho, na sequência do despiste do motociclo que conduzia em Vale Alto, na freguesia de Minde, concelho de Alcanena. O alerta foi dado às 14h46 e mobilizou meios dos bombeiros, INEM e GNR, numa operação em que chegou a ser accionado o helicóptero do INEM. A aeronave acabou por não realizar transporte, uma vez que o óbito foi confirmado no local. Segundo informação transmitida pelo Comando Sub-regional do Médio Tejo, o acidente envolveu apenas o motociclo. A GNR confirmou que a vítima mortal era um homem de 46 anos. No local estiveram ainda a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas, quatro veículos e cerca de uma dezena de operacionais, num socorro que rapidamente assumiu contornos de tragédia.

As causas do despiste não foram ainda divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades. A morte deste motociclista volta a colocar na ordem do dia a vulnerabilidade dos condutores de veículos de duas rodas e a o excesso de sinistralidade rodoviária no concelho de Alcanena. A zona de Minde já tinha sido marcada por acidentes graves: em Junho de 2024, uma colisão entre uma moto e um ligeiro na EN243, à entrada da vila, provocou a morte de um homem de 46 anos; meses depois, em Outubro, outro motociclista, de 28 anos, perdeu a vida num despiste na Gouxaria. Vale Alto também registou, em Julho de 2025, a morte de um homem num despiste de tractor.