Problemas de circulação e segurança nas estradas do Cartaxo

A circulação rodoviária no concelho do Cartaxo voltou a estar em discussão na reunião de câmara de 21 de Maio, com vereadores da oposição a apontarem problemas em vários pontos do território, desde lombas consideradas pouco uniformes até passadeiras, tampas de esgoto e pavimentos degradados. O executivo municipal garantiu que algumas situações já estão sinalizadas e admitiu novas intervenções para melhorar a segurança. Ricardo Magalhães, do PS, chamou a atenção para a falta de uniformização das lombas existentes no concelho, dando como exemplos as de Vila Chã, as localizadas junto ao McDonald’s e as que existem no centro da cidade do Cartaxo. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, reconheceu que existem lombas “um bocadinho mais sentidas do que outras”, mas assegurou que todas cumprem as medidas regulamentares. O autarca sublinhou que o objectivo das lombas é obrigar os automobilistas a reduzir a velocidade e aumentar a segurança, lembrando que o desconforto sentido pelos condutores é menor quando a circulação é feita a velocidade adequada.

Também Luísa Areosa, do Chega, levantou preocupações com a segurança rodoviária, sugerindo a colocação de uma lomba na passagem entre a Escola Secundária do Cartaxo e a Quinta das Pratas, zona frequentada por muitos alunos. João Heitor não afastou essa possibilidade, admitindo que a proposta poderá ser avaliada pelos serviços municipais. A vereadora questionou ainda o estado das passadeiras, defendendo a necessidade de maior visibilidade e reforço da segurança para peões. O presidente da câmara respondeu que o município vai avançar com a pintura das passadeiras existentes, sem excluir a criação de novas passagens em locais onde essa necessidade venha a ser confirmada. Outro dos problemas levantados foi o das tampas de esgoto na Rua Mouzinho de Albuquerque, onde, segundo referiu, as borrachas saltam com a passagem dos veículos. João Heitor confirmou que a autarquia já recebeu informação sobre essa situação e que o caso está identificado. A rotunda junto ao China Town foi igualmente motivo de críticas, devido ao mau estado do piso. O presidente da câmara explicou que já foi realizada uma intervenção com meios próprios do município, mas admitiu que “o piso está mau” e que serão necessárias novas obras. João Heitor acrescentou que a autarquia vai procurar perceber se essas intervenções podem ser integradas no âmbito da requalificação da circular.