André Teodoro assume comando dos Bombeiros de Abrantes com confiança no futuro

André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes. A cerimónia de tomada de posse decorreu na sexta-feira, 30 de Maio, no quartel da corporação, num momento carregado de simbolismo para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e para a comunidade abrantina. O novo comandante sucede a António Manuel Jesus, que esteve à frente do corpo de bombeiros durante os últimos 13 anos e que passa agora a integrar o Quadro de Honra da instituição.

Perante dezenas de bombeiros, dirigentes associativos, autarcas, representantes de entidades civis e militares e familiares, a cerimónia assinalou uma mudança de ciclo, mas também uma passagem de testemunho marcada pelo reconhecimento. O presidente da Associação Humanitária, João Manuel Furtado Pereira, sublinhou que a tomada de posse representa simultaneamente continuidade e renovação, destacando o trabalho desenvolvido por António Manuel Jesus ao longo de mais de uma década e manifestando confiança na capacidade de André Teodoro para conduzir a corporação nos próximos anos. O dirigente defendeu a importância de uma corporação moderna, preparada para responder aos desafios actuais da protecção e socorro, sem perder a ligação à missão humanitária que marca a história dos bombeiros. André Teodoro assumiu o cargo com palavras de responsabilidade, dedicação e espírito de missão, valorizando o papel dos bombeiros profissionais e voluntários que diariamente garantem a resposta à população. O novo comandante destacou ainda a necessidade de continuar a apostar na formação, na qualificação dos operacionais e na melhoria dos meios disponíveis.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, enalteceu o papel fundamental dos bombeiros na protecção de pessoas e bens, agradecendo o empenho diário dos operacionais. O autarca reafirmou o apoio do município à corporação, lembrando os investimentos feitos em equipamentos, veículos e meios de protecção civil.