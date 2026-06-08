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Sociedade | 08-06-2026 22:30

Atropelamento mortal em Alpiarça na estrada para o Casalinho

Atropelamento mortal em Alpiarça na estrada para o Casalinho
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Circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ainda não são conhecidas, nem foi possível apurar, para já, a identidade da vítima ou se o condutor da viatura envolvida permaneceu no local.

Uma pessoa morreu na noite desta segunda-feira, 8 de Junho, na sequência de um atropelamento ocorrido em Alpiarça, na estrada que segue para o Casalinho, nas imediações do edifício do Clube Desportivo “Os Águias”. Segundo informações recolhidas por O MIRANTE junto de fonte no local, o atropelamento provocou uma vítima mortal. As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ainda não são conhecidas, nem foi possível apurar, para já, a identidade da vítima ou se o condutor da viatura envolvida permaneceu no local.
O alerta mobilizou meios de socorro e autoridades para a zona, onde a circulação ficou condicionada enquanto decorreram as operações no terreno. A empresa Segurança e Ambiente procedeu aos trabalhos de limpeza da via. A estrada que liga Alpiarça ao Casalinho é uma das vias com circulação regular no concelho, servindo zonas residenciais e equipamentos locais.

Notícia em actualização.

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