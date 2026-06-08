Bombeiros de Vila Franca de Xira salvam gato preso em tubagem

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira resgataram com sucesso um pequeno gato que se encontrava encurralado numa tubagem de drenagem. A operação decorreu na noite de 4 para 5 de Junho.

O alerta foi dado por moradores durante a noite, mobilizando uma equipa para o local. À chegada, os operacionais depararam-se com o felino preso no interior da estrutura de escoamento, completamente impossibilitado de sair pelos seus próprios meios.

Após uma avaliação da situação, a equipa recorreu a técnicas especializadas de resgate técnico animal. Graças à perícia e paciência dos bombeiros, o animal foi retirado da tubagem em total segurança e sem apresentar qualquer ferimento.

"Nem todas as vidas têm duas pernas", sublinhou a corporação, lembrando que o foco do socorro ultrapassa a escala humana.

O pequeno felino saiu ileso da situação e foi acolhido e entregue em segurança. Para o corpo de bombeiros, esta ocorrência reflecte o trabalho diário que, muitas vezes, escapa ao radar do grande público.