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Sociedade | 08-06-2026 19:42

Bombeiros de Vila Franca de Xira salvam gato preso em tubagem

Bombeiros de Vila Franca de Xira salvam gato preso em tubagem
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Vizinhança ouviu animal a miar e chamou os bombeiros.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira resgataram com sucesso um pequeno gato que se encontrava encurralado numa tubagem de drenagem. A operação decorreu na noite de 4 para 5 de Junho.
O alerta foi dado por moradores durante a noite, mobilizando uma equipa para o local. À chegada, os operacionais depararam-se com o felino preso no interior da estrutura de escoamento, completamente impossibilitado de sair pelos seus próprios meios.
Após uma avaliação da situação, a equipa recorreu a técnicas especializadas de resgate técnico animal. Graças à perícia e paciência dos bombeiros, o animal foi retirado da tubagem em total segurança e sem apresentar qualquer ferimento.
"Nem todas as vidas têm duas pernas", sublinhou a corporação, lembrando que o foco do socorro ultrapassa a escala humana.
O pequeno felino saiu ileso da situação e foi acolhido e entregue em segurança. Para o corpo de bombeiros, esta ocorrência reflecte o trabalho diário que, muitas vezes, escapa ao radar do grande público.

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