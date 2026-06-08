Câmara de VFX entrega 54 mil euros à Euterpe Alhandrense para comprar instrumentos

A Sociedade Euterpe Alhandrense recebeu, a 3 de Junho, novos instrumentos musicais e algum equipamento desportivo adquiridos através do Orçamento Participativo de Entidades do município de Vila Franca de Xira. A cerimónia de entrega decorreu nas instalações da colectividade e contou com a presença do Ppresidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

A aquisição resulta da concretização da proposta “Melhor Euterpe, Mais Euterpe”, que reuniu 300 votos e foi a mais votada na União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. A iniciativa integrou o Orçamento Participativo municipal, que disponibiliza um total de 900 mil euros para projectos apresentados por cidadãos e entidades locais.

Durante a cerimónia de entrega dos instrumentos, Fernando Paulo Ferreira destacou que a escolha desta proposta representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Sociedade Euterpe Alhandrense ao longo da sua história, bem como o forte apoio da comunidade a uma instituição centenária com um papel relevante na vida cultural, educativa e social da região.

O autarca sublinhou ainda que a colectividade constitui um exemplo da vitalidade do movimento associativo no concelho, salientando o contributo da instituição na formação de músicos, na educação dos jovens e na promoção da cultura e da participação cívica.

O investimento, no valor aproximado de 54 mil euros, permitiu dotar a Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense e o Conservatório Regional Silva Marques de novos instrumentos musicais, reforçando as condições para a formação artística e o desenvolvimento das suas actividades. O projecto contemplou igualmente a aquisição de diverso material desportivo. Criado em 2011 o Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira visa envolver os cidadãos na definição das prioridades de investimento público.