Campanha apela à dádiva de sangue em Alcanhões

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões está a promover uma Campanha de Angariação de Novos Dadores, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para o aumento urgente do número de dadores ativos.

Esta iniciativa inclui também a realização da próxima sessão de colheita de sangue no dia 21 de junho de 2026, entre as 09h00 e as 13h00, na Casa das Coletividades em Alcanhões, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Com esta campanha, o Grupo reforça a mensagem de que dar sangue é um gesto simples, voluntário e essencial, capaz de salvar até três vidas por cada dádiva. Convida-se a população a participar, divulgando a iniciativa e incentivando familiares, amigos e novos potenciais dadores a juntarem-se à causa.

Podem ser dadores pessoas entre os 17 e os 70 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e boas condições de saúde.

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões agradece o apoio das entidades locais e da população, reforçando o compromisso de continuar a trabalhar para garantir que nenhum hospital fique sem reservas suficientes para quem mais precisa.