uma parceria com o Jornal Expresso
08/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-06-2026 17:09

Cantor detido no Porto Alto condenado a pena suspensa por crimes sexuais

Cantor detido no Porto Alto condenado a pena suspensa por crimes sexuais
Foto: Facebook Miguel Bravo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Conhecido pela participação num programa televisivo de talentos, Miguel Bravo tinha sido detido pela Polícia Judiciária em Julho de 2024, no concelho de Benavente.

O cantor popular Miguel Bravo, detido pela Polícia Judiciária a 20 de Julho de 2024 na localidade de Porto Alto, no concelho de Benavente, foi condenado esta segunda-feira, 8 de Junho, pelo Tribunal de Évora, a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa, por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores agravado.
Na leitura do acórdão, a presidente do colectivo de juízes que julgou o caso afirmou que o tribunal deu como provados todos os crimes constantes da acusação, recordando que o arguido confessou integralmente os factos durante o julgamento.
Miguel Bravo foi condenado por quatro crimes de pornografia de menores agravados e três crimes de abuso sexual de crianças. As vítimas são duas raparigas que tinham, à data dos factos, 13 e 15 anos.
Apesar de assinalar que “o tribunal não ignora a gravidade subjacente aos factos”, a presidente do colectivo destacou o “respaldo familiar” do arguido, o facto de este não ter voltado a contactar as vítimas nem outras menores, bem como a manifestação de arrependimento.
“As vítimas são menores de idade e o único adulto era o senhor”, afirmou a juíza, dirigindo-se a Miguel Bravo. “Se voltar a este tribunal com este tipo de conduta e outra similar, vai cumprir a pena num estabelecimento prisional”, advertiu.
A magistrada sublinhou ainda que as menores eram crianças que o arguido devia proteger. “É bom que tenha noção que estas duas menores são crianças, que devia proteger e não praticar contra elas crimes. Não tem noção das consequências que este tipo de conduta tem nas crianças”, acrescentou.
Miguel Bravo, que tinha 21 anos à data dos factos, foi ainda condenado a pagar 500 euros a uma das vítimas e à pena acessória de proibição de confiança de menores durante cinco anos.
De acordo com o comunicado então divulgado pela Polícia Judiciária, o cantor era suspeito da prática, em Évora, de crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.
No final da sessão, os advogados das duas partes escusaram-se a prestar declarações aos jornalistas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região