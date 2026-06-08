Carros abandonados em estacionamento de Alverca prejudicam comércio e ambiente

São pelo menos 22 os automóveis velhos e degradados, em aparente estado de abandono, que estão a ocupar espaço no parque de estacionamento de uma zona comercial em Alverca, onde funciona a Alfândega e quatro lojas, prejudicando não só o ambiente como também os comerciantes e os clientes. Uma situação que tem gerado queixas não apenas de clientes - que chegam ao local e não têm onde estacionar os seus automóveis - como também de quem ali trabalha todos os dias e se depara com um cenário onde ninguém parece ser capaz de resolver.

A maioria dos automóveis tem as matrículas anuladas, alguns têm o interior cheio de material mecânico e lixo e outros estão em muito mau estado de conservação, alguns até com os pneus vazios. A situação já originou uma queixa na PSP, que diz estar a acompanhar a situação, mas a verdade é que os carros continuam no local sem que ninguém os remova. Nuno Lima, responsável da loja Seaside no local, lamenta a O MIRANTE o arrastar da situação. “Este problema começou há dois meses, começaram a acumular-se ali vários carros, pelo que me disseram a aguardar envio às peças ou por inteiro para países africanos de língua portuguesa. Da última vez que contei eram 22 carros”, lamenta.

O problema desta situação, tratando-se de automóveis cujas matrículas já não estão activas no país, é que deveriam aguardar em armazém o envio para o país de destino, e não num parque de estacionamento aberto ao público, criado para servir o comércio que ali existe. “É uma situação muito chata para os comerciantes das quatro lojas ali existentes. Muitos clientes precisam de ir às lojas e não conseguem. A frustração é que apesar de contactar com várias entidades ainda ninguém conseguiu resolver isto e está a causar-nos prejuízos”, lamenta ao nosso jornal.

Contactada por O MIRANTE, a Câmara de Vila Franca de Xira explica que tem vindo a acompanhar este problema e que os serviços da Alfândega foram “oportunamente contactados” pelos serviços municipais, “tendo os mesmos transmitido que estão a ser desenvolvidas diligências junto do condomínio, no sentido de ser encontrada uma solução para a situação identificada”. A autarquia acrescenta que o local onde os automóveis se encontram corresponde a uma área privada de utilização pública, não integrando o domínio público municipal. “Nesse sentido, não se aplica o disposto no regulamento municipal relativo a veículos em presumível estado de abandono ou em fim de vida, não dispondo por esse motivo o município de legitimidade para promover a remoção das viaturas ali estacionadas”, esclarece. O município promete, no entanto, continuar a acompanhar o problema através dos serviços municipais, em articulação com as forças policiais.