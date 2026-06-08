Centro de saúde do Forte da Casa recebe obras para melhorar condições

Depois de vários anos sem uma intervenção de fundo a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Forte da Casa recebeu agora trabalhos de melhoria que visavam acabar com alguns dos problemas mais graves que se sentiam no edifício. A intervenção foi realizada em articulação com a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo e representou um investimento municipal de cerca de 54 mil euros.

A empreitada contemplou diversas melhorias no edifício, nomeadamente a reparação de guardas de protecção, a pintura integral das fachadas, a reconversão de nove gabinetes técnicos em gabinetes médicos, a reparação de muros interiores e a substituição de caixilharias que, nos dias de maior pluviosidade, deixavam entrar água no espaço.

Com esta intervenção, diz o município, pretendeu-se criar melhores condições para a prestação de cuidados de saúde à população, aumentando a capacidade assistencial da unidade e proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

O que continua a faltar, no entanto, são médicos para assegurar uma cobertura total aos utentes da vila, como O MIRANTE tem dado nota e que é algo que tem continuado a motivar queixas e protestos da comunidade.

A Câmara de Vila Franca de Xira informa ainda que se encontram em curso e em fase de desenvolvimento outras intervenções de requalificação em várias unidades de saúde do concelho, no âmbito das competências descentralizadas para o município na área da saúde.