Autarquia fixou o valor base da empreitada em mais de um milhão de euros, depois dos dois primeiros concursos lançados não terem reunido interessados.

Concurso deserto obriga a reforço de verba em obra de ligação pedonal de Alcoentre a Casais das Boiças

A Câmara de Azambuja viabilizou o lançamento de um novo concurso destinado a executar a empreitada de “Requalificação do Espaço Público – Ligação pedonal de Alcoentre a Casais das Boiças”, depois dos dois primeiros terem ficado desertos. A proposta foi por aprovada unanimidade, em reunião pública do executivo, com o presidente do município, Silvino Lúcio (PS) a explicar que teve de ser feito um “reforço significativo” ao valor da empreitada.

“Vamos fazer mais uma tentativa para ver se conseguimos desenvolver este processo que tem financiamento” externo, explicou o autarca socialista, lembrando que os outros concursos lançados não reuniram interessados em desenvolver a obra.

Após uma nova consulta preliminar ao mercado, a autarquia actualizou o valor global para o contrato a celebrar numa verba de 1.163.800 euros (mais IVA) Do caderno de encargos do concurso consta, ainda, o prazo de execução da obra de 365 dias.