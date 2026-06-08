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Sociedade | 08-06-2026 11:47

Concurso deserto obriga a reforço de verba em obra de ligação pedonal de Alcoentre a Casais das Boiças

Concurso deserto obriga a reforço de verba em obra de ligação pedonal de Alcoentre a Casais das Boiças
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Autarquia fixou o valor base da empreitada em mais de um milhão de euros, depois dos dois primeiros concursos lançados não terem reunido interessados.

A Câmara de Azambuja viabilizou o lançamento de um novo concurso destinado a executar a empreitada de “Requalificação do Espaço Público – Ligação pedonal de Alcoentre a Casais das Boiças”, depois dos dois primeiros terem ficado desertos. A proposta foi por aprovada unanimidade, em reunião pública do executivo, com o presidente do município, Silvino Lúcio (PS) a explicar que teve de ser feito um “reforço significativo” ao valor da empreitada.
“Vamos fazer mais uma tentativa para ver se conseguimos desenvolver este processo que tem financiamento” externo, explicou o autarca socialista, lembrando que os outros concursos lançados não reuniram interessados em desenvolver a obra.
Após uma nova consulta preliminar ao mercado, a autarquia actualizou o valor global para o contrato a celebrar numa verba de 1.163.800 euros (mais IVA) Do caderno de encargos do concurso consta, ainda, o prazo de execução da obra de 365 dias.

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