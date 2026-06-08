Consulta de Obesidade em Santarém ajuda a perder 12 quilos em média no primeiro ano

A Consulta Multidisciplinar de Obesidade da USF D. Sancho I, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria, acompanhou 41 utentes no seu primeiro ano de actividade e alcançou resultados considerados expressivos no combate à obesidade. Em média, os participantes perderam 12,1 quilos, tendo sido registadas melhorias clínicas significativas em 82,6% dos casos acompanhados. Os dados foram apresentados nas I Jornadas da ULS Lezíria, que decorreram a 9 e 10 de Abril, no Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém, na categoria de Investigação — Comunicação Oral.

Implementada em Janeiro de 2025, a consulta surge no âmbito do Despacho n.º 12634/2023 do Ministério da Saúde e assume-se como uma resposta inovadora ao nível dos cuidados de saúde primários. A obesidade é uma doença crónica que afecta 28,7% da população adulta portuguesa e continua a representar um dos principais problemas de saúde pública, pelo impacto que tem no risco cardiovascular, metabólico e na qualidade de vida. Na USF D. Sancho I, o acompanhamento é assegurado por uma equipa multidisciplinar composta por Pedro Alves, médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador da consulta,Tiago Cunha, também médico de Medicina Geral e Familiar, e pelas enfermeiras Sara Valbom e Ana Chaves. O programa tem a duração prevista de 24 meses e assenta em sessões semanais, com acompanhamento clínico personalizado e promoção de mudanças comportamentais sustentadas. Ao longo do primeiro ano, os utentes acompanhados registaram uma redução média do índice de massa corporal de 3,59 kg/m², passando de 34,62 para 31,03 kg/m². Foi igualmente observada uma diminuição média do perímetro abdominal de 13,4 centímetros, indicador relevante na avaliação do risco metabólico.