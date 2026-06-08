CRIO celebra 47 anos de uma missão que mudou vidas em Ourém

O Centro de Reabilitação e Integração Ouriense (CRIO) celebrou na terça-feira, 2 de Junho, o seu 47.º aniversário, assinalando quase meio século de serviço à comunidade de Ourém, com uma missão centrada na inclusão social, na reabilitação e na capacitação de pessoas com deficiência. Fundado em 1979, o CRIO tornou-se uma instituição incontornável no concelho, não apenas pela resposta social que presta, mas também pela dimensão humana do seu trabalho. A instituição é como uma “escola de afectos”, expressão usada pelo seu presidente, Mário Albuquerque, para sublinhar que o CRIO é um espaço de partilha, amizade e apoio diário a jovens e adultos que enfrentam dificuldades acrescidas no seu percurso de vida.

A comemoração juntou utentes, funcionários, beneméritos, amigos, convidados e várias entidades oficiais num almoço de confraternização. Entre os presentes estiveram o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, os vereadores Filipe Baptista e Humberto Antunes, o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras de Sousa, e o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Alexandre Faria.

Ao longo dos anos, o CRIO tem afirmado a sua importância para lá das suas paredes, participando em projectos e iniciativas que promovem a inclusão, a autonomia e a igualdade de oportunidades. A instituição integra o Grupo da Diferença da Rede Social de Ourém, criado em 2007 e constituído por cinco instituições de apoio à deficiência, com o apoio do município, num trabalho conjunto que tem dado visibilidade às pessoas com deficiência e às suas capacidades.

Durante a celebração do 47.º aniversário, Mário Albuquerque destacou o percurso da instituição e o compromisso diário assumido por todos os que ali trabalham com os utentes e as respectivas famílias. A direcção prestou ainda uma sentida homenagem ao professor Victor Manuel Maia Cordeiro, pelo trabalho dedicado e gracioso desempenhado na instituição ao longo de 20 anos. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, elogiou o papel do CRIO na promoção da inclusão e na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, reconhecendo a importância de uma instituição que, há 47 anos, ajuda a dar dignidade, afecto e oportunidades a quem mais precisa.

Em entrevista a O MIRANTE, Mário Albuquerque assumiu o CRIO como uma causa de vida, lembrando que acompanha a instituição desde a sua origem e que ali continua todos os dias, já reformado, de forma desinteressada. Mário Albuquerque sublinhava ainda a dimensão da resposta social: novas instalações desde 2015, num investimento superior a dois milhões de euros, apoio a 70 utentes, 38 em regime residencial, 60 funcionários e um orçamento anual de 1,2 milhões de euros.

