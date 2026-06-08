Jovens de Santarém mostram que cidadania aprende-se a fazer

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebeu no dia 28 de Maio a sessão de encerramento da 2.ª edição do Scholas Cidadania Santarém, uma iniciativa que voltou a colocar os jovens no centro da reflexão sobre os problemas da comunidade e as respostas que podem nascer da participação cívica. A sessão reuniu cerca de 200 jovens de várias escolas secundárias e profissionais do concelho, que deram testemunho do trabalho desenvolvido ao longo do programa e apresentaram propostas orientadas para uma comunidade mais participativa, inclusiva e solidária. Durante o programa os estudantes abordaram temas como a preparação para catástrofes naturais e a discriminação em contexto escolar, desenvolvendo iniciativas de sensibilização, workshops, jogos educativos e projectos de inclusão dirigidos à comunidade educativa.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou o papel dos jovens na construção de uma sociedade mais participativa e sustentável. “O Scholas Cidadania evidencia a capacidade dos jovens para reflectirem sobre os desafios da sociedade e contribuírem activamente para soluções mais inclusivas e conscientes. Este tipo de iniciativas demonstra o valor da cidadania activa e do envolvimento cívico, constituindo um motivo de orgulho para Santarém”, afirmou o autarca. A cerimónia de encerramento ficou ainda marcada pela formalização e assinatura de protocolos de colaboração com o ISLA Santarém – Instituto Politécnico e o Instituto Politécnico de Santarém, garantindo a continuidade do projecto e reforçando o seu impacto educativo no concelho.