Lixo acumula-se no estaleiro municipal e em ruas de Alpiarça

A acumulação de resíduos no estaleiro municipal de Alpiarça e o aparecimento de lixo abandonado em vários pontos do concelho voltaram a ser motivo de preocupação na assembleia municipal. Deputados da CDU alertaram para uma situação que consideram preocupante e defenderam que a autarquia deve actuar com maior firmeza para travar a sensação de impunidade. O deputado João Osório chamou a atenção para o estado do estaleiro municipal, referindo que a vedação do espaço continua danificada desde as intempéries e que os resíduos se encontram acumulados “em cascata”. A situação, afirmou, transmite uma imagem negativa e levanta dúvidas sobre a capacidade do município em garantir uma gestão adequada dos resíduos depositados naquele espaço.

Também o deputado Ricardo Hipólito manifestou preocupação com o aumento de pequenas lixeiras em zonas rurais do concelho, apontando em particular a zona do Casal Cambique, onde continuam a aparecer resíduos agrícolas, plásticos, pneus e materiais de oficinas abandonados em caminhos rurais. “A câmara tem que tomar algumas atitudes para que as pessoas não sintam totalmente uma impunidade e que isto não se replique”, defendeu o eleito da CDU.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, reconheceu a existência de problemas, mas garantiu que o município tem procurado minimizar a situação. A autarca explicou que têm sido realizados transportes regulares de resíduos e monos acumulados no estaleiro municipal para aterro, embora admita dificuldades operacionais. “Temos duas dificuldades: não temos tido sempre acesso a meios para fazer este transporte e depois temos um problema objectivo com o aterro”, afirmou Sónia Sanfona, referindo que o funcionamento daquela infraestrutura tem condicionado o encaminhamento dos resíduos. A presidente da autarquia anunciou ainda que o município pretende avançar com a criação de uma pequena estação de transferência no estaleiro municipal. A solução permitirá acomodar os resíduos em contentores próprios antes de serem encaminhados para destino final, evitando a acumulação desordenada no espaço municipal. Sónia Sanfona lembrou também que a câmara disponibiliza gratuitamente um serviço diário de recolha de monos ao domicílio, mediante marcação prévia, lamentando que, apesar dessa resposta, continuem a existir pessoas que optam por abandonar resíduos em locais impróprios. “Mesmo nós indo recolher os resíduos a casa das pessoas, ainda assim há quem prefira deitar o lixo na rua e o problema é identificar quem são essas pessoas”, afirmou. A autarca acrescentou que a Ecolezíria está actualmente a procurar soluções para os constrangimentos existentes no aterro, admitindo-se a possibilidade de alguns municípios passarem a encaminhar resíduos para outras entidades.