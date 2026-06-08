Pontével assinala elevação a vila com cerimónia oficial

A Junta de Freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, convida a população e entidades locais a associarem-se às comemorações da elevação de Pontével a vila. A cerimónia está agendada para dia 20 de Junho, pelas 10h30, e pretende assinalar uma data de especial relevância para a freguesia.

O programa inclui a inauguração do busto de João da Silva Pimenta. Segue-se a inauguração de um mural artístico da autoria de Harley Costa um almoço de convívio aberto à população. O executivo da junta apela à participação de todos para celebrar este momento marcante da história local.