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Sociedade | 08-06-2026 12:00

Pontével assinala elevação a vila com cerimónia oficial

Pontével assinala elevação a vila com cerimónia oficial
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A cerimónia está agendada para dia 20 de Junho, pelas 10h30, e pretende assinalar uma data de especial relevância para a freguesia.

A Junta de Freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, convida a população e entidades locais a associarem-se às comemorações da elevação de Pontével a vila. A cerimónia está agendada para dia 20 de Junho, pelas 10h30, e pretende assinalar uma data de especial relevância para a freguesia.
O programa inclui a inauguração do busto de João da Silva Pimenta. Segue-se a inauguração de um mural artístico da autoria de Harley Costa um almoço de convívio aberto à população. O executivo da junta apela à participação de todos para celebrar este momento marcante da história local.

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