Projectos de empreendedorismo escolar distinguidos em Alenquer

Os projectos “Reciclar para brincar, criar para partilhar”, da turma 6.º C da Escola Básica Integrada do Carregado, “Construindo um amanhã melhor”, da turma 6.º B da Escola Básica 2,3 de Abrigada, e “Kids Fun”, da turma 9.º A da Escola Básica Integrada do Carregado, conquistaram os primeiros prémios do Concurso de Ideias integrado nas Jornadas Empreendedoras de Alenquer.

Foram ainda distinguidos os projectos “Gerações Meeting”, da turma 9.º A da Escola Básica 2,3 de Abrigada, com o segundo prémio, e “Comida com Propósito”, da turma 9.º E da Escola Básica Integrada do Carregado, que arrecadou o terceiro prémio.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Auditório Damião de Góis, no dia 2 de Junho, e reuniu cerca de 200 participantes.

As distinções inserem-se nas Jornadas Empreendedoras, iniciativa promovida pelo município no âmbito do Projecto de Educação para o Empreendedorismo, desenvolvido desde 2016 com o objectivo de fomentar o espírito empreendedor entre os mais jovens.

Através do Concurso de Ideias, subordinado aos temas “Dinamiza a tua Comunidade” e “Provoca as tuas Competências”, os alunos foram desafiados a desenvolver projectos e a apresentá-los através de sessões de pitch.

A iniciativa envolve alunos dos quatro agrupamentos escolares do concelho, desde o 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, proporcionando uma oportunidade para dar visibilidade a projectos desenvolvidos em parceria com empresas, associações sociais, humanitárias e ambientais do município.