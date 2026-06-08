Só com melhor articulação entre associações é possível melhorar socorro em VFX

Só com maior e melhor articulação operacional entre as associações de bombeiros será possível continuar a melhorar o socorro no concelho de Vila Franca de Xira, numa altura em que já funciona o centro municipal de operações de socorro que, em seis meses, já centralizou 14.000 ocorrências.

A ideia foi defendida pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), durante as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, que se realizaram este ano na zona ribeirinha de Alhandra e juntaram, como nos anos anteriores, mais de três centenas de bombeiros. “Vivemos tempos particularmente difíceis e por isso a articulação operacional no conjunto de cada município é muito importante e a organização conjunta muito importante, bem como uma programação de investimentos significativa”, frisou o autarca.

Num discurso pautado pelo agradecimento aos bombeiros pelo serviço à comunidade, Fernando Paulo Ferreira destacou o exemplo moral dos voluntários, como símbolo de altruísmo, espírito cívico, solidariedade e coragem. Identificou as alterações climáticas, o envelhecimento populacional e a crescente pressão sobre os serviços públicos como factores que tornam o socorro mais difícil e reconheceu os obstáculos criados pela falta de serviços públicos considerados essenciais, como as urgências de obstetrícia, que obrigam muitas mães a dar à luz em ambulâncias.

“Esse encerramento sobrecarrega os serviços dos Bombeiros e a Protecção Civil, que são chamados a alargar as suas competências técnicas e realizar cada vez mais actos de socorro em situações periclitantes, como seja o dos partos em ambulâncias”, criticou o autarca.

Alhandra recebe nova ambulância

Fernando Paulo Ferreira lembrou que o investimento municipal nas corporações tem aumentado e disse estar preparado para multiplicar o número de equipas de intervenção permanente, “estando a aguardar a decisão da ANEPC e do Governo” sobre o assunto. José João Oliveira, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alhandra, também realçou a necessidade de reforçar os apoios do Estado e da câmara para dotar as corporações de condições para executarem a sua missão.

A corporação de Alhandra recebeu uma nova ambulância, que teve uma comparticipação financeira do município de 70 mil euros. Foram também homenageados os bombeiros com vários anos de serviço, sendo entregues uma medalha de ouro por 30 anos de serviço; 3 medalhas de prata por 20 anos de serviço e 6 medalhas de bronze por 10 anos de serviço.

A cerimónia contou com a presença de vários autarcas e entidades, incluindo o comandante regional de Emergência e Protecção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, tendo depois saído às ruas o tradicional desfile apeado e motorizado das corporações, com a Fanfarra dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e a Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.