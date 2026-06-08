Suspeitos de violência doméstica detidos no concelho de Vila Franca de Xira

A PSP deteve dois homens no concelho de Vila Franca de Xira sobre os quais pendiam mandados de detenção relacionados com crimes de violência doméstica.

Segundo a polícia, um dos detidos, de 30 anos, foi localizado na freguesia de Vila Franca de Xira. Sobre o suspeito pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito, na sequência da condenação por um crime de violência doméstica praticado em 2019. Ao homem foi aplicada uma pena de dois anos e três meses de prisão efectiva, tendo sido conduzido para o Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde iniciou o cumprimento da pena.

Já na freguesia da Póvoa de Santa Iria foi detido um homem de 33 anos que era procurado pelos crimes de violência doméstica e burla, no âmbito de uma investigação criminal em curso. O detido foi presente a tribunal, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.