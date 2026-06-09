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Sociedade | 09-06-2026 08:54

Alcanena Walking Festival levou centenas de pessoas à Serra de Santo António

Alcanena Walking Festival levou centenas de pessoas à Serra de Santo António
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Festival juntou natureza, património e bem-estar no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, com 51 actividades e mais de um milhar de participações ao longo de três dias.

A Serra de Santo António voltou a ser ponto de encontro para os amantes da natureza, das caminhadas e da descoberta do território. A aldeia serrana acolheu a oitava edição do Alcanena Walking Festival, uma iniciativa que levou centenas de participantes aos trilhos do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Durante três dias, os caminhos labirínticos da Serra de Santo António, marcados pelos tradicionais muros de pedra seca, pequenos campos agrícolas e olivais, receberam um programa diversificado com 51 actividades. Caminhadas interpretativas sobre a história, a identidade do território e da comunidade, actividades de bem-estar, oficinas, iniciativas para famílias, um passeio de BTT e momentos de animação cultural fizeram parte da programação.
Segundo a organização, o festival contou com cerca de 350 participantes inscritos, que participaram, em média, em três actividades cada um, ultrapassando assim o milhar de participações ao longo do evento. A iniciativa voltou a afirmar-se como uma montra do potencial natural, cultural e turístico da Serra de Santo António e do concelho de Alcanena.

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