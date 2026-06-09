Alunos de Ourém dão “recadão” sobre a poupança de água

O município de Ourém e a Be Water – Águas de Ourém entregaram os prémios do concurso “Recadão”, uma iniciativa dirigida à comunidade escolar e integrada nas comemorações do Dia da Criança. O objectivo foi sensibilizar os mais novos para a importância da poupança da água e para a utilização responsável de um recurso essencial. O concurso desafiou alunos do 1.º ciclo e dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho a criarem frases originais sobre a valorização da água. A resposta das escolas foi considerada expressiva, com 26 participações no Grupo A, destinado ao 1.º ciclo, e 59 no Grupo B, dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no âmbito da Festa da Criança, procurando associar o momento à promoção de valores de cidadania, responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Na sessão foi destacada a qualidade dos trabalhos apresentados e a capacidade dos alunos para transmitirem mensagens ambientais de forma criativa, simples e eficaz. As frases finalistas vão agora passar a integrar os documentos de pagamento emitidos pela Be Water – Águas de Ourém, levando os alertas criados pelos alunos até milhares de consumidores.

No Grupo A, destinado ao 1.º ciclo, o primeiro lugar foi atribuído ao Centro Escolar de Cova da Iria, com a frase “Poupe água sem demora, o planeta agradece agora!”. O segundo lugar foi para o Centro Escolar da Caridade, com “Seja o herói da torneira! Feche o desperdício, abra a consciência. Poupe água!”, e o terceiro voltou a distinguir o Centro Escolar de Cova da Iria, com “Poupar água hoje é garantir o amanhã.” Seguiram-se trabalhos do Centro Escolar de Olival, da Escola Básica Integrada de Freixianda e da Escola Básica do 1.º Ciclo de Pisão-Matas. No Grupo B, o primeiro prémio foi para o Colégio do Sagrado Coração de Maria, com a frase “Fechar a torneira hoje, é abrir o futuro amanhã.” A EB Caxarias ficou em segundo lugar, com “Para um futuro abundante, na poupança da água seja constante!”, e o Colégio de São Miguel conquistou o terceiro lugar com “Se a torneira fechar, o planeta vai ganhar.” Foram ainda distinguidos o Centro de Estudos de Fátima, a Escola Básica Integrada de Freixianda e a Escola Básica e Secundária de Ourém.