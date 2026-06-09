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Sociedade | 09-06-2026 18:00

Atouguia reforça resposta social com lar ampliado para 27 idosos

Atouguia reforça resposta social com lar ampliado para 27 idosos
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Centro Social e Paroquial de Atouguia foi requalificada e ampliada num investimento de cerca de 2,3 milhões de euros. A obra mais do que duplicou a capacidade da resposta.

A Freguesia de Atouguia assinalou a inauguração oficial das obras de requalificação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social e Paroquial de Atouguia, uma intervenção considerada determinante para melhorar as condições de acolhimento dos idosos e responder às necessidades sociais da comunidade. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do presidente da Junta de Freguesia de Atouguia, Luís Oliveira, e do presidente da direcção do Centro Social e Paroquial de Atouguia, Samuel Batista. O momento teve início com uma celebração religiosa e a bênção das novas instalações, conduzida pelo padre Armindo Janeiro.
A intervenção representou um investimento global de cerca de 2,3 milhões de euros e permitiu mais do que duplicar a capacidade da ERPI, que passou de 12 para 27 residentes. O projecto contou com apoio do programa PARES, no valor aproximado de 1,2 milhões de euros, com uma comparticipação do Município de Ourém de cerca de 180 mil euros e com o apoio da Junta de Freguesia de Atouguia nos arranjos exteriores.
Luís Miguel Albuquerque sublinhou a importância de aplicar recursos públicos em respostas sociais de proximidade, capazes de garantir melhores condições de vida à população sénior. O autarca destacou também a coragem da direcção da instituição em avançar com um investimento desta dimensão e recordou que, nas imediações, decorre igualmente a obra de ampliação da creche do Centro Social e Paroquial de Atouguia, apoiada pelo município com uma verba superior a 200 mil euros. O Centro Social e Paroquial de Atouguia é hoje uma das instituições de referência da freguesia, apoiando cerca de 95 pessoas nas várias valências, entre ERPI, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Convívio. A instituição assume ainda um peso relevante na economia local, sendo um dos maiores empregadores da freguesia, com 46 colaboradores.

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