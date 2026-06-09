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Sociedade | 09-06-2026 14:04

Detido por tráfico de estupefacientes em Almeirim

Detido por tráfico de estupefacientes em Almeirim
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Na sequência de uma denúncia por tráfico e consumo de estupefacientes, os militares da GNR efectuaram uma busca domiciliária em que se apurou que o suspeito se encontrava na posse de produto estupefaciente, o que levou à sua detenção.

A GNR deteve um homem de 54 anos, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Almeirim. Na sequência de uma denúncia por tráfico e consumo de estupefacientes, os militares da GNR efectuaram uma busca domiciliária em que se apurou que o suspeito se encontrava na posse de produto estupefaciente, o que levou à sua detenção. Foi ainda apreendido o seguinte material: 45 doses de cocaína; 400 euros em dinheiro; 7 cartuchos de calibre 12; uma balança de precisão; um taco de basebol; um aerossol com gás pimenta; vários objetos utilizados para corte, embalamento e transporte de produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.

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