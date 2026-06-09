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Sociedade | 09-06-2026 18:00

Funcionários da Câmara de Sardoal com condições especiais na Caixa Geral de Depósitos

euros dinheiro
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
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Protocolo aprovado pelo executivo municipal não representa qualquer encargo para a autarquia e permitirá aos trabalhadores aderir, de forma voluntária, a benefícios bancários.

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou a celebração de um protocolo com a Caixa Geral de Depósitos (CGD) que permitirá aos funcionários da autarquia aceder a condições bancárias mais vantajosas. O acordo, apresentado em reunião do executivo municipal, não terá qualquer custo para o município. A proposta surgiu na sequência de um contacto da CGD, que tem vindo a promover este tipo de protocolos com várias autarquias do país. O objectivo é disponibilizar aos trabalhadores da administração local um conjunto de benefícios financeiros associados aos serviços prestados pela instituição bancária.
O presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, explicou que a autarquia funcionará apenas como intermediária entre a CGD e os seus colaboradores, não assumindo qualquer encargo financeiro ou compromisso adicional. A adesão ao protocolo será facultativa, cabendo a cada trabalhador avaliar as condições apresentadas e decidir se pretende ou não beneficiar do acordo. Segundo o autarca, os benefícios previstos destinam-se exclusivamente aos funcionários municipais que decidam aderir ao programa. O protocolo foi aprovado pelo executivo, ficando agora dependente da formalização do acordo e da posterior divulgação das condições junto dos trabalhadores da autarquia.

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