Game Day levou videojogos ao Centro Cultural de Samora Correia

O Centro Cultural de Samora Correia recebeu, no dia 6 de Junho, o Game Day, evento dedicado ao universo dos videojogos e organizado pela Câmara Municipal de Benavente.

A iniciativa, apresentada como o primeiro grande evento do género no município, foi pensada para os jovens, mas também para jogadores de todas as idades, cruzando novidades tecnológicas, experiências de realidade virtual, jogos actuais e clássicos que fizeram parte da memória de várias gerações.

Entre as atracções estiveram três simuladores, dez estações Nintendo, com jogos como Super Mário, Super Mário Kart, Donkey Kong Adventure e Just Dance, e 28 estações Playstation, com dez videojogos diferentes disponíveis para experimentação. O espaço contou ainda com três máquinas Bartop Arcade Pandora’s Box, com cerca de 3000 jogos retro, entre os quais PacMan, Puzzle Bobble, Street Fighter 2, Space Invaders, Donkey Kong, Galaga, Dig Dug e Pinball Action.

O programa incluiu também um simulador de vôo, dinamizado pelo Campo de Vôo de Benavente, e a possibilidade de conhecer a nova Nintendo Switch 2. A componente competitiva ficou marcada pelo Torneio EA SPORTS FC 26, com início às 14h30, participação mediante inscrição durante a manhã no local e prémios para os três primeiros classificados.

O Game Day contou ainda com a presença das personagens Bumblebee e Optimus Prime, figuras associadas ao imaginário dos Transformers, que ajudaram a reforçar o ambiente de espectáculo e entretenimento familiar.