Morte de Maria Inês Serrazina deixa em luto comunidade académica e associativa do Cartaxo

A morte de Maria Inês Paulos Serrazina, jovem estudante da Escola Superior de Saúde de Santarém, está a consternar a comunidade académica de Santarém e associativa do Cartaxo. A jovem, de 23 anos, era natural do Cartaxo e deixou uma forte marca no Ateneu Artístico Cartaxense, colectividade onde foi aluna e monitora de ginástica. O Instituto Politécnico de Santarém também manifestou publicamente “profunda consternação” pelo falecimento da estudante, aluna da Escola Superior de Saúde de Santarém. Em nome de toda a comunidade académica, a instituição endereçou à família e amigos “as mais sentidas condolências”, expressando “a dor partilhada por todos os que com ela conviveram”. Na nota de pesar, o Politécnico de Santarém recorda Maria Inês como “uma jovem marcada pelo empenho, pela dedicação e pela presença sempre comprometida com o seu percurso académico”. A instituição sublinha ainda que “a perda de uma estudante é sempre uma perda irreparável” para a comunidade académica, acrescentando que Maria Inês “era parte desta instituição e a sua ausência deixa uma marca que não se apaga”. Em sinal de luto e solidariedade para com a família e amigos, o Instituto Politécnico de Santarém decretou três dias de luto académico.

Também o Ateneu Artístico Cartaxense evocou a memória de Maria Inês, sublinhando a sua doçura, simpatia e enorme vontade de ajudar e cooperar com todos os que com ela conviveram naquela colectividade. “A sua dedicação, o seu sorriso e a forma carinhosa como se relacionava com colegas, atletas e professores deixaram uma marca que permanecerá para sempre na memória de todos nós”, refere a nota divulgada pelo Ateneu. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar e solidariedade para com a família, amigos e todos os que privaram com a jovem cartaxense.

