Sociedade | 09-06-2026 10:00
Novo acesso temporário a Casais de Revelhos
Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.
Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.
A solução manter-se-á em funcionamento até à conclusão da reparação e reconstrução do acesso original à aldeia nos arredores de Abrantes. As autoridades apelam ao cumprimento da sinalização existente no local.
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