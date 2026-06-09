Novo acesso temporário a Casais de Revelhos

Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.

Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.

A solução manter-se-á em funcionamento até à conclusão da reparação e reconstrução do acesso original à aldeia nos arredores de Abrantes. As autoridades apelam ao cumprimento da sinalização existente no local.