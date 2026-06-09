uma parceria com o Jornal Expresso
09/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-06-2026 10:00

Novo acesso temporário a Casais de Revelhos

Novo acesso temporário a Casais de Revelhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.

Desde 5 de Junho, o trânsito de e para Casais de Revelhos, através da Estrada Nacional 244-3, passou a ser efectuado por um acesso temporário criado pela Câmara de Abrantes para garantir a circulação durante as obras.
A solução manter-se-á em funcionamento até à conclusão da reparação e reconstrução do acesso original à aldeia nos arredores de Abrantes. As autoridades apelam ao cumprimento da sinalização existente no local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região