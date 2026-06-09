Ourém mantém jovens leitores apesar do fim do Concurso Nacional de Leitura

Ourém recebeu a final municipal da 16.ª edição do Concurso Concelhio de Leitura, uma iniciativa que continua a afirmar-se como uma das apostas do município na promoção dos hábitos de leitura entre crianças e jovens. O concurso é promovido pelo município de Ourém, através da Divisão de Acção Cultural/Biblioteca Municipal, em parceria com a Rede Concelhia de Bibliotecas de Ourém, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e a Rede de Bibliotecas Escolares. A final juntou alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, bem como do ensino secundário e profissional, apurados nas provas escolares realizadas em Janeiro nos respectivos agrupamentos e estabelecimentos de ensino. Participaram alunos do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Agrupamento de Escolas de Caxarias, Agrupamento de Escolas de Ourém, Centro de Estudos de Fátima, Colégio de São Miguel, Colégio do Sagrado Coração de Maria e Insignare.

As obras escolhidas para esta edição foram Querido Monstro, de Dita Zipfel e Mateo Dineen, para o 1.º ciclo; Mistérios com Bigodes – O estranho caso das salsichas desaparecidas, de Davide Morosinotto e Alessandro Gatti, para o 2.º ciclo; O Reino de Kensuke, de Michael Morpurgo, para o 3.º ciclo; e Filha da Louca, de Maria Francisca Gama, para o ensino secundário e profissional. No 1.º ciclo, o primeiro lugar foi conquistado por Maria Alice Simões, da EB1 Olival, seguindo-se Maria Clara Mourão Lopes, do Centro Escolar da Caridade, e Marta Sofia Prazeres, da EB1 Maxieira. No 2.º ciclo venceu Francisco Calçada, do Colégio Sagrado Coração de Maria, ficando Pedro Joaquim Santarém, do Colégio de São Miguel, em segundo lugar, e Afonso Andrade Vaz, da Escola Básica de Freixianda, em terceiro. No 3.º ciclo, a vencedora foi Maria Inês Gonçalves, do Colégio Sagrado Coração de Maria. Teresa Ribeiro Santos, do Centro de Estudos de Fátima, ficou em segundo lugar, e Cristiana Almeida Ligeiro, da EB 2/3, 4.º Conde de Ourém, alcançou o terceiro posto. No ensino secundário e profissional, o primeiro lugar foi atribuído a Carolina Cruz Calçada, do Centro de Estudos de Fátima, seguindo-se Lara Oliveira Neves, da Insignare – Escola Profissional de Ourém, e Íris Amaro, da Insignare – Escola de Hotelaria de Fátima.

Apesar da reformulação do antigo Concurso Nacional de Leitura, substituído em 2024 pelo programa “Leituras em Família”, Ourém decidiu manter a iniciativa a nível concelhio, valorizando a leitura como instrumento de formação, comunicação e pensamento crítico, refere a autarquia.