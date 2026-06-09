O nível de actividade da reabilitação urbana cresceu 7,4% em Abril, em termos homólogos, e a carteira de encomendas aumentou 4,0%, segundo o barómetro da associação setorial AICCOPN, agora divulgado.

“O início do segundo trimestre de 2026 revelou uma evolução positiva no segmento da reabilitação urbana”, refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), apontando “um ajustamento positivo nos principais indicadores de confiança”.

Relativamente à produção contratada, indicador que estima o horizonte temporal de actividade garantida a um ritmo normal de execução, fixou-se em 9,6 meses, aumentando face ao mês anterior, mas permanecendo ainda abaixo dos 10,5 meses registados no período homólogo.

Já o licenciamento de obras de reabilitação, registou até Março (mês a que reportam os últimos dados disponíveis) uma quebra homóloga de 14,4%, com ambas as vertentes do mercado a registarem uma contração, de 12,4% no segmento habitacional e de 17,6% no não residencial.

Segundo ressalva a AICCOPN, os dados de licenciamento apenas abrangem operações sujeitas a controlo prévio municipal, não refletindo a totalidade das intervenções de reabilitação em curso.