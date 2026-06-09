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Sociedade | 09-06-2026 07:00

Workshop no Cartaxo desafia mulheres a cuidar de si próprias

Workshop no Cartaxo desafia mulheres a cuidar de si próprias
Exercícios práticos promoveram a reflexão sobre bem-estar emocional e saúde mental - foto O MIRANTE
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Workshop dinamizado pela psicóloga Isabel Macieira, da Clínica Sukha, desafiou participantes a olharem para si próprias com mais compaixão. A iniciativa integrou a Semana da Saúde e Bem-Estar do Cartaxo e decorreu na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita.

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, recebeu a 27 de Maio um workshop dedicado ao autocuidado e à compaixão, dinamizado pela psicóloga Isabel Macieira, da Clínica Sukha, no âmbito da Semana da Saúde e Bem-Estar do Cartaxo. A sessão contou com nove participantes, todas mulheres, e teve também a presença da vereadora Fátima Vinagre, responsável pelos pelouros do Desenvolvimento Social e da Saúde, que acompanhou parte das actividades. Perante uma plateia exclusivamente feminina, Isabel Macieira sublinhou a tendência cultural que continua a colocar sobre as mulheres o papel de cuidadoras. “As mulheres têm esta herança de serem cuidadoras”, referiu a psicóloga, lançando o mote para uma reflexão sobre a dificuldade que muitas pessoas sentem em dirigir a si próprias a mesma ternura, paciência e disponibilidade que oferecem aos outros.
Ao longo da sessão, as participantes foram desafiadas a realizar vários exercícios práticos centrados na relação consigo próprias. Num dos momentos mais marcantes, escreveram as palavras que diriam a alguém que amam e que estivesse a sofrer. Depois, foram convidadas a espreitar para dentro de uma caixa onde, afinal, estava um espelho. Só depois de todas verem o seu reflexo é que a psicóloga explicou que a pessoa ali representada era a mais importante das suas vidas e que aquelas palavras de conforto também lhes deveriam ser dirigidas. O workshop abordou ainda a pirâmide das necessidades, a importância de identificar pensamentos de auto-sabotagem e a prática da compaixão como ferramenta de saúde mental. A sessão procurou deixar uma mensagem simples, mas muitas vezes esquecida: cuidar de si não é egoísmo, é uma condição essencial para viver melhor e para cuidar melhor dos outros.
A Clínica Sukha, com sede no Cartaxo, foi fundada por Isabel Macieira e Susana Sousa, depois de 15 anos de trabalho conjunto na intervenção precoce da Cruz Vermelha do Cartaxo. Actualmente, conta com uma equipa de cinco psicólogos, três terapeutas ocupacionais e três terapeutas da fala, acompanhando utentes de todas as idades. Segundo Isabel Macieira, Sukha significa “a verdadeira felicidade que vem de dentro e não está agarrada a condições externas”.

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