Alunos de Benavente dão voz ao primeiro episódio do BORA com Agir

A Escola Secundária de Benavente é o ponto de partida da nova fase do BORA, movimento criado pelo eurodeputado Bruno Gonçalves, que depois de ter passado por nove escolas do país se estreia agora em formato podcast e videocast, no Spotify e no YouTube.

O primeiro episódio, já disponível, foi gravado com alunos da Escola Secundária de Benavente, no final de Abril, e conta com a participação do cantor Agir, numa conversa dedicada às relações e comportamentos tóxicos. A série começou a ser lançada a 7 de Junho, com periodicidade quinzenal.

O BORA nasceu com o objectivo de criar espaços onde fosse possível discordar sem dividir. A iniciativa tomou forma nas escolas, através de debates com alunos sobre temas que preocupam e dividem os jovens, e passa agora para as plataformas digitais, procurando alargar a conversa a outros públicos.

Ao longo da temporada, Bruno Gonçalves conversa com nove convidados, cada um numa escola diferente do país. Além de Agir, participam Benedita Pereira, numa conversa sobre cultura de cancelamento; o chef Rui Paula, sobre imigração; Eva Brás Pinho, sobre o papel dos jovens e idadismo; Eva Cruzeiro, sobre privacidade online e partilha de conteúdo sem consentimento; Kiko is Hot, sobre depressão e ansiedade; Maria Castello Branco, sobre o papel do homem e da mulher na actualidade; Tomás Taborda, sobre liberdade de expressão; e Wandson Lisboa, sobre redes sociais e algoritmo.

Segundo a informação divulgada, os episódios partem de um tema comum - a cultura de ódio e o bullying - e foram pensados para estimular a empatia pelo pensamento do outro, o pensamento crítico e a capacidade de discordar sem medo.

Além do Spotify e do YouTube, o projecto está também presente nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn, procurando prolongar o debate para além das salas de aula.

O BORA é apresentado como um movimento cívico e pedagógico, de carácter suprapartidário, nascido de uma preocupação de Bruno Gonçalves com o aumento da polarização na sociedade, sobretudo entre os mais jovens. Nas palavras do criador do movimento, a iniciativa quer “mudar o tom da conversa” e trazer de volta “o debate saudável, a partilha de ideias e a coragem de discordar sem medo”.