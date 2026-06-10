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Sociedade | 10-06-2026 21:00

Alunos do Cartaxo distinguidos no programa de literacia energética “Dá-lhe Gás”

Alunos do Cartaxo distinguidos no programa de literacia energética “Dá-lhe Gás”
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Alunos da Escola Secundária do Cartaxo foram distinguidos com o 1.º prémio no programa de literacia energética “Dá-lhe Gás”, promovido pela Floene, numa cerimónia realizada em Leiria.

Alunos da Escola Secundária do Cartaxo foram distinguidos com o 1.º prémio no programa de literacia energética “Dá-lhe Gás”, promovido pela Floene, numa cerimónia realizada em Leiria. A proposta vencedora é apelidada de “Aproveitamento de resíduos agropecuários para obter Biometano”, solução de valorização colaborativa de resíduos agropecuários e agroindustriais do Ribatejo assente numa lógica de economia circular.
Sob proposta da docente de Cidadania e Desenvolvimento, Catarina Alexandre, que desenvolveu o projecto com a turma do 9ºF, Caetana Silva, João Silva, Laura Carvalho e Maria Costa, os quatro alunos premiados receberam uma recompensa de 500 euros cada um, o que atesta o valor do projeto destes alunos.

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