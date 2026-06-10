Associações do Sardoal recebem mais de 25 mil euros em apoios municipais
Câmara Municipal aprovou pacote de apoios ao movimento associativo do concelho no valor global de 25.875 euros. Executivo admite rever regulamento para ajustar verbas à realidade das colectividades.
A Câmara Municipal de Sardoal aprovou, em reunião do executivo, um pacote de apoios ao movimento associativo do concelho no valor global de 25.875 euros. As verbas destinam-se a apoiar despesas de funcionamento, actividades culturais e projectos de carácter social desenvolvidos por associações locais. Para além destes apoios financeiros, as colectividades continuam a beneficiar de outros apoios disponibilizados regularmente pela autarquia, nomeadamente transporte, utilização de instalações municipais e apoio logístico em iniciativas e actividades.
Durante a reunião, o vice-presidente da câmara, Duarte Baptista, assumiu a intenção de rever o regulamento municipal de apoio ao associativismo, com o objectivo de tornar os critérios de atribuição de verbas mais ajustados à realidade e à actividade efectiva de cada associação. A autarquia está também a analisar soluções tecnológicas para a criação de uma plataforma digital que permita melhorar a gestão da relação entre o município e o movimento associativo.
O vereador Miguel Alves, eleito pelo PS, defendeu a necessidade de actualizar os montantes atribuídos às associações para despesas correntes. O autarca recordou o aumento dos custos fixos suportados pelas colectividades, nomeadamente com água, electricidade e IMI, considerando que os valores actualmente previstos no regulamento podem estar desajustados da realidade. Miguel Alves sugeriu que a futura revisão do regulamento contemple um reforço das verbas destinadas ao funcionamento das associações, sublinhando que um aumento relativamente reduzido para o orçamento municipal pode representar uma ajuda significativa para muitas colectividades locais. O vereador manifestou ainda a expectativa de que o tema seja discutido com o movimento associativo nas futuras Jornadas do Associativismo.