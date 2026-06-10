Associações do Sardoal recebem mais de 25 mil euros em apoios municipais

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou, em reunião do executivo, um pacote de apoios ao movimento associativo do concelho no valor global de 25.875 euros. As verbas destinam-se a apoiar despesas de funcionamento, actividades culturais e projectos de carácter social desenvolvidos por associações locais. Para além destes apoios financeiros, as colectividades continuam a beneficiar de outros apoios disponibilizados regularmente pela autarquia, nomeadamente transporte, utilização de instalações municipais e apoio logístico em iniciativas e actividades.

Durante a reunião, o vice-presidente da câmara, Duarte Baptista, assumiu a intenção de rever o regulamento municipal de apoio ao associativismo, com o objectivo de tornar os critérios de atribuição de verbas mais ajustados à realidade e à actividade efectiva de cada associação. A autarquia está também a analisar soluções tecnológicas para a criação de uma plataforma digital que permita melhorar a gestão da relação entre o município e o movimento associativo.

O vereador Miguel Alves, eleito pelo PS, defendeu a necessidade de actualizar os montantes atribuídos às associações para despesas correntes. O autarca recordou o aumento dos custos fixos suportados pelas colectividades, nomeadamente com água, electricidade e IMI, considerando que os valores actualmente previstos no regulamento podem estar desajustados da realidade. Miguel Alves sugeriu que a futura revisão do regulamento contemple um reforço das verbas destinadas ao funcionamento das associações, sublinhando que um aumento relativamente reduzido para o orçamento municipal pode representar uma ajuda significativa para muitas colectividades locais. O vereador manifestou ainda a expectativa de que o tema seja discutido com o movimento associativo nas futuras Jornadas do Associativismo.