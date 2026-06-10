Cartaxo desafia população a cuidar melhor de si

A Semana da Saúde e Bem-Estar do Cartaxo juntou reflexão, prevenção e proximidade à população, com iniciativas que passaram pela saúde mental e por rastreios gratuitos nas freguesias. Entre o desafio de olhar para dentro e a importância de vigiar sinais do corpo, o programa mostrou que cuidar da saúde começa muitas vezes em gestos simples, mas decisivos. Na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, a psicóloga Isabel Macieira, da Clínica Sukha, dinamizou no dia 27 de Maio um workshop dedicado ao autocuidado e à compaixão. A sessão, que contou com nove participantes, todas mulheres, teve também a presença da vereadora Fátima Vinagre, responsável pelos pelouros do Desenvolvimento Social e da Saúde, que participou em parte das actividades. A iniciativa desafiou as participantes a cuidarem de si com a mesma ternura e disponibilidade com que, tantas vezes, cuidam dos outros. Perante uma plateia exclusivamente feminina, Isabel Macieira lembrou que “as mulheres têm esta herança de serem cuidadoras”, sublinhando a necessidade de contrariar padrões que empurram o cuidado de si para segundo plano.

Um dos momentos mais marcantes passou por um exercício em que as participantes escreveram palavras que diriam a alguém que amam e que estivesse a sofrer. Depois, ao espreitarem para dentro de uma caixa onde estava escondido um espelho, perceberam que essas palavras também lhes eram dirigidas. A sessão abordou ainda a pirâmide das necessidades, pensamentos de auto-sabotagem e a compaixão como ferramenta de promoção da saúde mental.

No dia seguinte, quinta-feira, 28 de Maio, a Semana da Saúde chegou a Vila Chã de Ourique com rastreios gratuitos junto à sede da Junta de Freguesia. A população teve acesso a medições da pressão arterial, avaliação da composição corporal e massa gorda, rastreios à visão e à diabetes, numa acção que contou também com a participação de utentes da ACAS - Associação Comunitária de Assistência Social de Vila Chã de Ourique. A iniciativa foi organizada pelos serviços de Acção Social e Saúde da Câmara Municipal do Cartaxo, em parceria com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Politécnico de Santarém, e com a Fábrica dos Óculos. A farmácia local assegurou, nas suas instalações, o rastreio à diabetes. Nas tendas montadas em frente à junta, alunos da Escola Superior de Desporto realizaram as avaliações físicas, enquanto a Fábrica dos Óculos se associou pela primeira vez ao programa, disponibilizando rastreios à visão e eventual encaminhamento para um acompanhamento adequado.

David Teixeira, assistente social da Câmara do Cartaxo, destacou a continuidade da parceria com a escola de Rio Maior e a importância de levar estes serviços às freguesias. Telma Oliveira, psicóloga da autarquia, sublinhou a ligação da Semana da Saúde à promoção do exercício físico, nomeadamente através da Caminhada das Cores. Os técnicos deixaram ainda o apelo à participação na dádiva de sangue, marcada para sexta-feira, 29 de Maio, junto à Praça de Touros do Cartaxo, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Uma chamada à solidariedade que reforça a mensagem central da semana: cuidar da saúde é também cuidar da comunidade.