Sociedade | 10-06-2026 10:00
Dadores de sangue chamados a participar em nova recolha no Forte da Casa
Acção solidária decorre na manhã de 13 de Junho na sede do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, no próximo dia 13 de Junho, uma nova acção de colheita de sangue, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa (CRCFC).
A iniciativa realiza-se entre as 9h00 e as 13h00, na sede do CRCFC, no Largo do Forte da Casa, n.º 28.
Perante a necessidade constante de reforçar as reservas de sangue, a associação apela à participação da população nesta acção, sublinhando a importância das dádivas regulares para assegurar a resposta às necessidades dos serviços de saúde e dos doentes que dependem de transfusões sanguíneas.
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