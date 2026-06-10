Detenções e apreensão de droga em operações policiais em Tomar e no Entroncamento

Uma operação policial multidisciplinar de grande envergadura nas cidades de Tomar e Entroncamento, no dia 5 de Junho, resultou em duas detenções e apreensão de droga, dinheiro, e automóveis, entre outros artigos. Em Tomar, foi detido um jovem com 20 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 167 doses individuais de haxixe e ainda 665€, uma viatura, uma balança de precisão, um telemóvel e diverso material para acondicionamento de droga. Ainda na mesma cidade, em cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, foram apreendidas 672 doses individuais de heroína e 395 doses individuais de cocaína;

No Entroncamento, durante uma operação de fiscalização rodoviária, foi detido um homem com 40 anos, pelo crime de desobediência e elaborado um auto de ocorrência por consumo de produto estupefaciente. A PSP apreendeu ainda sete artigos pirotécnicos e um veículo por introdução irregular em território nacional. Foram ainda registadas as seguintes contraordenações: 7 por falta de Inspeção Periódica Obrigatória; 5 por falta de seguro de responsabilidade civil; 1 por falta de uso do cinto de segurança; 1 por uso de telemóvel durante a condução; 2 por falta de sistema de retenção; 1 por posse de título de condução caducado; 1 por falta de documentos; 3 (avisos para apresentação de documentos; 2 por estacionamento irregular.