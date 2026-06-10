Sociedade | 10-06-2026 07:00
Ensino gratuito e propinas são tema para conferência em Santarém
foto ilustrativa
A sessão está agendada para dia 18 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como operadora a professora Maria Teresa Nobre Veloso.
A próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém, tem como tema “Ensino gratuito ou ensino privado / Da gratuitidade ao pagamento das propinas no Estudo Geral”. A sessão está agendada para dia 18 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como operadora a professora Maria Teresa Nobre Veloso.
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