Ensino gratuito e propinas são tema para conferência em Santarém

A sessão está agendada para dia 18 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como operadora a professora Maria Teresa Nobre Veloso.

A próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém, tem como tema “Ensino gratuito ou ensino privado / Da gratuitidade ao pagamento das propinas no Estudo Geral”. A sessão está agendada para dia 18 de Junho, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como operadora a professora Maria Teresa Nobre Veloso.

